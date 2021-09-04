Лидер веломногодневки «Вуэльта» Примож Роглич стал вторым на предпоследнем этапе

Француз Клеман Шампуссен из команды AG2R Citroën Team выиграл 20-й этап веломногодневки «Вуэльта». Вторым финишировал лидер общего зачёта словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
Россиянин Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) уступил лидеру более 18 минут. Россиянин Александр Власов команды Astana Premiere Tech ранее прекратил свои выступления на «Вуэльте» из-за повреждений, полученных в результате падения на одном из предыдущих этапов веломногодневки.
Финальный этап «Вуэльты» пройдёт в воскресенье, 5 сентября.
Велошоссе. «Вуэльта». 20-й этап. Саншеншо — Кастро де Эрвилль, 202,2 км
1. Клеман Шампуссен (Франция, AG2R Citroën Team) – 5:21.50.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – отставание 0.06.
3. Адам Йетс (Великобритания, INEOS Grenadiers) +0.08…
52. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) +18.21
Общий зачёт после 20-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 83:11.27.
2. Энрик Мас (Испания, Movistar) +2.38
3. Джек Хэйг (Австралия, Bahrain – Victorious) +4.48…
35. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) +2:01.27.
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