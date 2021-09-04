Карлсен выиграл у Артемьева первый финальный матч Aimchess US Rapid

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл первый финальный матч шахматного онлайн-турнира Aimchess US Rapid.

Карлсен начал встречу с россиянином Владиславом Артемьевым с двух выигранных партий. Третий поединок остался за Артемьевым. В четвёртой партии была зафиксирована ничья. В итоге Карлсен выиграл первый финальный матч у Артемьева со счётом 2,5:1,5.

Второй финальный матч состоится завтра, 5 сентября. Если Артемьеву удастся его выиграть, будет назначен тай-брейк — две блиц-партии, а в случае необходимости — армагеддон.

Бронзовым призёром стал армянин Левон Аронян, так как представитель Франции Алиреза Фируджа отказался продолжить турнир. За третье место Аронян получил $ 8,5 тыс.