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Россиянин Антон Демченко лидирует на ЧЕ по шахматам перед заключительным туром

Россиянин Антон Демченко лидирует на ЧЕ по шахматам перед заключительным туром
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В Рейкьявике (Исландия) состоялся 10-й тур личного чемпионата Европы по шахматам. По его итогам единоличным лидером соревнований остался россиянин Антон Демченко, сыгравший вничью с 16-летним немцем Винсентом Кеймером.

В активе Демченко 8 из 10 очков. По 7,5 очков набрали четыре гроссмейстера: россиянин Алексей Сарана, итальянец Даниеле Вокатуро, румын Богдан-Даньел Дяк и Кеймер. Ещё 10 шахматистов, среди которых россиянин Михаил Антипов, перед заключительным туром имеют в активе по 7 очков.

Личный чемпионат Европы завершится 6 сентября. Турнир является отборочным соревнованием к Кубку мира ФИДЕ 2023 года. Путёвки получат 23 лучших участника.

В соревнованиях принимают участие 180 шахматистов из 36 стран Старого Света. Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

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