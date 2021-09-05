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Российский тяжелоатлет Аккаев дополнительно дисквалифицирован до 2035 года

Российский тяжелоатлет Аккаев дополнительно дисквалифицирован до 2035 года
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Российский тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев получил дополнительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Ранее Аккаев был дисквалифицирован со 2 августа 2016 года до 1 августа 2024 года. Новое наказание продлится до 22 января 2035 года. Отмечается, что 36-летний спортсмен наказан за нарушение двух пунктов антидопингового регламента IWF, в которых говорится о запрете на участие в соревнованиях во время отбытия срока отстранения.

Напомним, в 2017 году в результате повторного анализа допинг-образцов с Олимпиады-2012 в Лондоне (Великобритания) в пробе Аккаева был обнаружен запрещённый препарат. В 2019 году Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) объявила, что получила уведомление от IWF о дисквалификации россиянина на восемь лет. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсмена бронзовой медали Игр-2008 в Пекине (Китай) в категории до 94 кг после того, как его проба дала положительный результат.

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