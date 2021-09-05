Карлсен выиграл Aimchess US Rapid, Артемьев гарантировал себе участие в Гранд-финале

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал победителем шахматного онлайн-турнира Aimchess US Rapid.
Карлсен выиграл у россиянина Владислава Артемьева оба финальных матча: накануне со счётом 2,5:1,5, сегодня, 5 сентября, — 2,5:0,5. Во втором финальном матче Карлсен дважды выиграл у Артемьева, а одна партия завершилась вничью. В четвёртой партии не было необходимости, так как её исход не изменил бы итогового результата.
Несмотря на поражение, Артемьев вышел в Гранд-финал Meltwater Champions Chess Tour, который стартует уже 25 сентября. Владислав участвовал в трёх турнирах: дважды стал финалистом и один раз дошёл до полуфинала.
Бронзовым призёром Aimchess US Rapid стал армянин Левон Аронян, так как представитель Франции Алиреза Фируджа отказался продолжить турнир.
- 5 сентября 2021
-
22:08
-
21:53
-
20:45
-
19:35
-
16:32
-
13:35
-
00:54
-
00:22
- 4 сентября 2021
-
23:51
-
22:03
-
20:31
-
19:56
-
17:44
-
14:10
-
11:15
-
08:00
-
07:42
-
07:32
-
05:36
-
00:16
- 3 сентября 2021
-
23:48
-
23:21
-
20:13
-
19:50
-
18:44
-
18:33
-
18:09
-
17:39
-
17:24
-
10:59
-
09:06
-
08:59
-
06:46
-
06:30
-
05:51