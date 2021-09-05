Карлсен выиграл Aimchess US Rapid, Артемьев гарантировал себе участие в Гранд-финале

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал победителем шахматного онлайн-турнира Aimchess US Rapid.

Карлсен выиграл у россиянина Владислава Артемьева оба финальных матча: накануне со счётом 2,5:1,5, сегодня, 5 сентября, — 2,5:0,5. Во втором финальном матче Карлсен дважды выиграл у Артемьева, а одна партия завершилась вничью. В четвёртой партии не было необходимости, так как её исход не изменил бы итогового результата.

Несмотря на поражение, Артемьев вышел в Гранд-финал Meltwater Champions Chess Tour, который стартует уже 25 сентября. Владислав участвовал в трёх турнирах: дважды стал финалистом и один раз дошёл до полуфинала.

Бронзовым призёром Aimchess US Rapid стал армянин Левон Аронян, так как представитель Франции Алиреза Фируджа отказался продолжить турнир.