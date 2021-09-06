Даниил Дубов и Валентина Гунина выиграли чемпионат Москвы по блицу

Гроссмейстер Даниил Дубов стал победителем чемпионата Москвы по блицу, сообщает официальный сайт РШФ. Он стал недосягаем для конкурентов за два тура до финиша. Шахматист набрал 13,5 очка из 15. Серебряным призёром стал Павел Понкратов (11 очков), бронзовым – Борис Грачёв (10).

Женский турнир выиграла Валентина Гунина, набравшая 13 очков из 15. На 0,5 очка отстали Дарья Войт и Полина Шувалова.



11-летний Александр Усов первенствовал в юношеском турнире, показав результат 9,5 очка из 11. 13-летняя Александра Шведова победила в соревнованиях юниорок. В 11 партиях она набрала 10 очков.

Ранее в Рейкьявике завершился личный чемпионат Европы по шахматам. В заключительном, 11-м туре, россиянин Антон Демченко сыграл вничью с Богданом-Даньелом Дяком из Румынии и, набрав 8,5 очка, выиграл турнир.