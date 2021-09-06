Ещё одна белорусская спортсменка вслед за Тимановской получила гуманитарную визу Польши

Белорусская наездница Ольга Сафронова, решившая покинуть свою страну, получила гуманитарную визу Польши. Об этом сообщает «Польское агентство печати».

По словам адвоката спортсменки, Сафронова должна была выступить на Олимпиаде-2020 в Токио, но её исключили из состава сборной. Ранее Ольга критиковала президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее в похожей ситуации оказалась белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская. Спортсменка оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.