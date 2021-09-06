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Ещё одна белорусская спортсменка вслед за Тимановской получила гуманитарную визу Польши

Ещё одна белорусская спортсменка вслед за Тимановской получила гуманитарную визу Польши
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Белорусская наездница Ольга Сафронова, решившая покинуть свою страну, получила гуманитарную визу Польши. Об этом сообщает «Польское агентство печати».

По словам адвоката спортсменки, Сафронова должна была выступить на Олимпиаде-2020 в Токио, но её исключили из состава сборной. Ранее Ольга критиковала президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее в похожей ситуации оказалась белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская. Спортсменка оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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