Бобровникова и Сень отреагировали на пост Кузнецовой о президенте ФГР Шишкарёве

Олимпийские чемпионки, российские гандболистки Владлена Бобровникова и Анна Сень отреагировали на пост Полины Кузнецовой, которая поддержала президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва.
Гандболистка сборной России Кузнецова написала: «Прямые трансляции игр ведутся на федеральных каналах, больше молодёжи идёт в секцию гандбола, создаются новые клубы. И я больше не слышу вопрос: гандбол — это в воде или с продолговатым мячом? Гандбол пришёл в школьную программу! Это всё прямая заслуга Шишкарёва Сергея Николаевича! Я уже не говорю, сколько он сделал для нас, девочек! Ни один человек ни сделал столько для развития гандбола в столь короткий срок, сколько сделал Сергей Николаевич!»
В комментарии к посту Полины Бобровникова написала: «Полностью поддерживаю». Сень опубликовала эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Полины Кузнецовой
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