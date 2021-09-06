«Очень всё неплохо, очень». Дмитрий Губерниев оценил фото Юлии Ефимовой

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото в своём «инстаграме».

«Зелёного много не бывает. Словили последние тёплые деньки», — написала Ефимова.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ефимовой

Фото пловчихи оценил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «Очень всё неплохо, очень».

На прошедших летних Олимпийских играх в Токио Юлия осталась без медалей. Ефимова не прошла отбор на 200-метровке брассом и выступила лишь на дистанции вдвое короче, став пятой.

Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые).