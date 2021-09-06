Даниил Шишкарёв расторг контракт с «Веспремом» и вернулся в «Чеховские медведи»
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Правый крайний сборной России Даниил Шишкарёв расторг контракт с венгерским «Веспремом» и вернулся в «Чеховские медведи». С этой командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Кубок России. Затем Даниил перешёл в македонский «Вардар», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов.
Перед сезоном-2020/21 Шишкарёв подписал контракт с «Веспремом».
«Летом расторг контракт с „Веспремом“ по обоюдному согласию. Поступило предложение о переходе в „Чеховские медведи“ и я, конечно, согласился. Это хорошо знакомая мне команда с традициями и сильной системой подготовки, которая играет в Лиге Европы, что являлось одним из самых важных факторов для меня», – цитирует Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.
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