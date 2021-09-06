Глава ФГР объяснил, почему Трефилов не вернётся на пост главного тренера женской сборной

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв объяснил, почему Евгений Трефилов больше не сможет быть главным тренером женской национальной команды. Под руководством Трефилова российские гандболистки завоевали золото Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Вариант экстренного привлечения Трефилова к тренерской работе на Играх в Токио не рассматривался. Это выдумка, мы даже формально не могли это сделать. Есть соответствующая заявка, форма аккредитации.

У Трефилова есть медицинские противопоказания, которые говорят, что такую психоэмоциональную нагрузку ему переживать нельзя. Я его искренне уважаю и люблю, для меня он как старший брат, которого своими руками я на это не отправлю никогда, чтобы ни случилось, ни для какого результата», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.