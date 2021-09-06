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Глава ФГР объяснил, почему Трефилов не вернётся на пост главного тренера женской сборной

Глава ФГР объяснил, почему Трефилов не вернётся на пост главного тренера женской сборной
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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв объяснил, почему Евгений Трефилов больше не сможет быть главным тренером женской национальной команды. Под руководством Трефилова российские гандболистки завоевали золото Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Вариант экстренного привлечения Трефилова к тренерской работе на Играх в Токио не рассматривался. Это выдумка, мы даже формально не могли это сделать. Есть соответствующая заявка, форма аккредитации.

У Трефилова есть медицинские противопоказания, которые говорят, что такую психоэмоциональную нагрузку ему переживать нельзя. Я его искренне уважаю и люблю, для меня он как старший брат, которого своими руками я на это не отправлю никогда, чтобы ни случилось, ни для какого результата», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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