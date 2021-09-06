В Минспорта прокомментировали проблемы российских спортсменов с получением виз США

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов прокомментировал проблемы российских спортсменов с получением виз в США.
Ранее российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова не смогли выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США) из-за отсутствия американских виз. С подобными проблемами столкнулась первая ракетка России Анастасия Павлюченкова, пропустившая из-за долгого рассмотрения её заявки на визу турнир WTA-1000 в Цинциннати (США), однако успевшая получить необходимый документ к старту US Open – 2021.
«Нам всё проблематичней стало получать визы по линии МИД в США, и у спортсменов есть риск не выступить на многих квалификационных соревнованиях перед Олимпиадой, большинство из которых проводится там. В течение недели мы отправим рекомендации по визам», — приводит слова Морозова ТАСС.
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