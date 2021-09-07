«Всё моё сердце». Симона Байлз опубликовала фото с бойфрендом, он отреагировал

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз опубликовала фото со своим бойфрендом, игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом.

«Всё моё сердце», — подписала фото Байлз.

Пост доступен в «инстаграме» Симоны Байлз.

Оуэнс в комментарии ответил: «Ты моё всё».

Джонатан и Симона встречаются год, они познакомились и проживают в Хьюстоне. Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.