«Всё моё сердце». Симона Байлз опубликовала фото с бойфрендом, он отреагировал
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз опубликовала фото со своим бойфрендом, игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом.
«Всё моё сердце», — подписала фото Байлз.
Пост доступен в «инстаграме» Симоны Байлз.
Оуэнс в комментарии ответил: «Ты моё всё».
Джонатан и Симона встречаются год, они познакомились и проживают в Хьюстоне. Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
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