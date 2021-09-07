Александра Костенюк отреагировала на сравнения с героиней сериала «Ход королевы»

Российская шахматистка Александра Костенюк, ставшая победительницей Кубка мира в Сочи, отреагировала на сравнения с героиней сериала «Ход королевы».
«В 2020 году на экран вышел сериал «Ход королевы», который стал самой успешной и обсуждаемой премьерой сервиса Netflix. И поскольку в зарубежной прессе я наиболее известна как Chess Queen — Шахматная Королева, то меня периодически сравнивают с главной героиней Бет Хармон. Могу сказать, что сходство действительно есть, но, конечно же, не во всём. Наше главное сходство с Бет в том, что мы обе шахматистки, которые начали карьеру в мужском мире, и меня, как и главную героиню сериала «Ход королевы», это никогда не смущало.
Как и Хармон, я тоже рано научилась играть, однако у меня, к счастью, с родителями всё в порядке. Я тоже обыгрывала действующих чемпионов мира. Так, в 2009 году в блиц-турнире я обыграла Вишванатана Ананда, который тогда был действующим чемпионом мира. В том же турнире я выиграла и у Магнуса Карлсена (нынешнего чемпиона мира). Как и героиня сериала, я начинала карьеру, не имея за плечами никаких богатств. Это были 1990-е годы, развал Советского Союза. С помощью шахмат мы зарабатывали на жизнь. В начале 1990-х я играла на ставку со случайным прохожим возле гостиницы «Интурист». Сейчас этот факт моей биографии кажется странным, но он имел место.
Несмотря на некоторые нюансы и даже наивность с точки зрения спортивных и профессиональных шахмат, сериал всё равно получился достойным. Но, самое главное, благодаря ему популярность шахмат во всём мире резко возросла», — цитирует Костенюк «Москвич Mag».
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