Сборная России объявила состав на онлайн-олимпиаду ФИДЕ

Стал известен состав сборной России по шахматам на вторую онлайн-олимпиаду, которая пройдёт с 8 по 15 сентября. В составе каждой команды — 6 основных участников и 6 запасных, включая минимум трёх женщин, двух юниоров и двух юниорок.
Состав сборной России
Мужчины: Александр Грищук, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Владислав Федосеев.
Юноши: Андрей Есипенко, Володар Мурзин.
Женщины: Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина.
Девушки: Полина Шувалова, Лея Гарифуллина.
Капитан команды — гроссмейстер Александр Мотылёв.
40 сборных команд разделены на 4 группы. Соперниками россиян в группе С стали команды Аргентины, Германии, Израиля, Испании, Италии, Латвии, Парагвая, Украины и Чехии. В первый день россияне сразятся со сборными Украины, Германии и Чехии.
В день играется по три тура с контролем времени 15 минут, плюс 5 секунд на каждый сделанный ход. Начало туров — в 17:00 мск. По две лучшие команды от группы выходят в стадию плей-офф, которая играется по нокаут-системе. Четвертьфиналы состоятся 13 сентября, полуфиналы — 14 сентября, финал — 15 сентября.
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