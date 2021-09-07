Сборная России объявила состав на онлайн-олимпиаду ФИДЕ

Стал известен состав сборной России по шахматам на вторую онлайн-олимпиаду, которая пройдёт с 8 по 15 сентября. В составе каждой команды — 6 основных участников и 6 запасных, включая минимум трёх женщин, двух юниоров и двух юниорок.

Состав сборной России

Мужчины: Александр Грищук, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Владислав Федосеев.

Юноши: Андрей Есипенко, Володар Мурзин.

Женщины: Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина.

Девушки: Полина Шувалова, Лея Гарифуллина.

Капитан команды — гроссмейстер Александр Мотылёв.

40 сборных команд разделены на 4 группы. Соперниками россиян в группе С стали команды Аргентины, Германии, Израиля, Испании, Италии, Латвии, Парагвая, Украины и Чехии. В первый день россияне сразятся со сборными Украины, Германии и Чехии.

В день играется по три тура с контролем времени 15 минут, плюс 5 секунд на каждый сделанный ход. Начало туров — в 17:00 мск. По две лучшие команды от группы выходят в стадию плей-офф, которая играется по нокаут-системе. Четвертьфиналы состоятся 13 сентября, полуфиналы — 14 сентября, финал — 15 сентября.