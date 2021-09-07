Сборная Израиля вслед за Ашрам в полном составе снялась с ЧМ по художественной гимнастике

Сборная Израиля по художественной гимнастке в полном составе снялась с предстоящего чемпионата мира — 2021 в Японии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что турнир пропустит лидер сборной Израиля, олимпийская чемпионка Линой Ашрам. Чемпионат мира должен пройти с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Напомним, во Всероссийской федерации художественной гимнастики возмутились результатами соревнований на Олимпийских играх в Токио (Япония). Глава организации Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором.

Ашрам сенсационно победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).