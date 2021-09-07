Непомнящий не смог вовремя прибыть на турнир в Ставангер, его партию с Карякиным перенесли

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий из-за трудностей с визой не смог вовремя прибыть на супертурнир в Ставангер. Его партию с Сергеем Карякиным перенесли на выходной день 11 сентября, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

7 сентября в Ставангере начнётся супертурнир Altibox Norway Chess. В этом году в соревновании примут участие шесть гроссмейстеров: чемпион мира Магнус Карлсен (2855, Норвегия), претендент Ян Непомнящий (2792, Россия), Рихард Раппорт (2760, Венгрия), Сергей Карякин (2758, Россия), Алиреза Фируджа (2754, Франция) и Арьян Тари (2642, Норвегия). Участники сыграют в два круга. За победу начисляется 3 очка. В случае ничьей играется партия «Армагеддон», где победитель получает 1,5 очка, а проигравший — 1 очко. Турнир закончится 17 сентября.