Ирина Винер-Усманова: какой реванш с Ашрам? Почти для всего мира выиграла Дина Аверина

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение олимпийской чемпионки Линой Ашрам сняться с чемпионата мира 2021 года. Соревнования пройдут с 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония).

«Меня это вообще не интересовало. О каком реванше вы говорите? Для меня и почти для всего мира выиграла Дина Аверина.

Линой Ашрам ни в чём не виновата, но в её адрес было столько неважных сообщений, что она даже была вынуждена выключить «инстаграм». А наши международные деятели, видимо, каким-то образом повлияли на то, чтобы ни её упражнения, ни упражнения Дины Авериной теперь невозможно было посмотреть в интернете», — приводит слова Винер ТАСС.

Напомним, во Всероссийской федерации художественной гимнастики возмутились результатами соревнований на Олимпийских играх в Токио (Япония). Глава организации Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором.

Ашрам сенсационно победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).