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Светлана Хоркина отреагировала на решение сборной Израиля сняться с ЧМ по гимнастике

Светлана Хоркина отреагировала на решение сборной Израиля сняться с ЧМ по гимнастике
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Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике. Ранее стало известно, что участие в турнире не примет олимпийская чемпионка Линой Ашрам.

«Не надо искать подводных камней в решении сборной Израиля. Олимпиада наложилась на чемпионат мира, хотя всё должно было пройти в разные два года. На Играх все выкладываются на 200%, сил может не хватать. Это нормально.

Я жажду увидеть сестёр Авериных на пьедестале. А кто будет рядом, кто там будет соперничать — не так важно. Самое главное — видеть наших девчонок. Думаю, Ашрам просто взяла отдых», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония).

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