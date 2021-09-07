Светлана Хоркина отреагировала на решение сборной Израиля сняться с ЧМ по гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике. Ранее стало известно, что участие в турнире не примет олимпийская чемпионка Линой Ашрам.

«Не надо искать подводных камней в решении сборной Израиля. Олимпиада наложилась на чемпионат мира, хотя всё должно было пройти в разные два года. На Играх все выкладываются на 200%, сил может не хватать. Это нормально.



Я жажду увидеть сестёр Авериных на пьедестале. А кто будет рядом, кто там будет соперничать — не так важно. Самое главное — видеть наших девчонок. Думаю, Ашрам просто взяла отдых», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония).