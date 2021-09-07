Олимпийская чемпионка Барсукова — о снятии Израиля с ЧМ: они испугались, это было ожидаемо

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Юлия Барсукова прокомментировала решение сборной Израиля отказаться от участия в чемпионате мира, который пройдёт в конце октября в Японии.

«Думаю, что они испугались. Второй раз повторить то, что было на Олимпиаде, точно не выйдет. Наверное, было ожидаемо, что сборная Израиля снимется. Они могут объяснять как угодно, но говорить, что устали, будут отдыхать, когда находятся в хорошей форме… Гимнастке такого уровня ничего не стоит отдохнуть, потренироваться и выступать. Можно ли понять Ашрам, которая уже выиграла главный турнир в карьере? Мне это непонятно», — сказала Барсукова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

На Олимпиаде в Токио представительница Израиля Линой Ашрам выиграла золото в личном многоборье.