Чемпион ОИ Немов предложил Винер устроить матчевую встречу сборных России и Израиля

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике. Ранее стало известно, что участие в турнире не примет олимпийская чемпионка Линой Ашрам.

«После Олимпиады многие уходят в реабилитацию. Это решение Линой Ашрам и сборной Израиля. Не надо ничего обострять. Я прошёл три Олимпиады. Выступать после главного старта в жизни — все остальные соревнования уходят на второй план.

Не надо говорить, что она испугалась. Конечно, мы хотели победы нашим сёстрам [Авериным]. Ирине Александровне [Винер] нужно устроить матчевую встречу между нашей сборной и сборной Израиля, собрать профессиональных судей и решить, кто сильнее. Почему нет?» — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония).