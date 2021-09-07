Гандбольный ЦСКА узнал соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы
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Сегодня, 7 сентября, в штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене (Австрия) состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Московский ЦСКА в противостоянии за выход в основную стадию турнира сразится с французским «Нимом».
Встречи запланированы на 21 и 28 сентября. Первую игру российский клуб проведёт на выезде. На старте квалификации армейцы прошли израильский «Маккаби».
Победители 12 пар заключительного отборочного раунда присоединятся к 12 командам, которые попали в групповой турнир напрямую. Матчи групповой стадии начнутся 19 октября.
В минувшем сезоне ЦСКА дошёл до финала плей-офф Суперлиги, где в двух матчах проиграл «Чеховским медведям» — 24:29 и 21:32 соответственно.
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