Мужская сборная России по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

Мужская сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу 2021 года.
По итогам четырёх туров россияне занимают третью позицию в группе C, набрав за 4 матча 8 очков. В стартовом матче группового этапа россияне уступили сборной Турции со счётом 1:3. В следующем поединке на тай-брейке одолели команду Нидерландов (3:2) и уверенно обыграли сборную Финляндии. Завтра, 8 сентября, россияне встретятся с представителями Северной Македонии.
Согласно регламенту чемпионата Европы, в плей-офф выйдут 4 лучшие команды из группы. Текущая позиция не позволит соперникам сместить подопечных Туомаса Саммельвуо на пятое место в группе.
Чемпионат Европы – 2021 проходит в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем турнира является команда Сербии.
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