Венгр Раппорт лидирует после первого тура на шахматном турнире в Ставангере

В Ставангере (Норвегия) прошёл первый тур супертурнира Altibox Norway Chess. Российское дерби Ян Непомнящий — Сергей Карякин перенесено на субботу, 11 сентября.
Французский, ранее иранский гроссмейстер Алиреза Фируджа и норвежец Магнус Карлсен сделали ничью, поэтому, согласно регламенту, сыграли партию «Армагеддон». Фируджа не смог реализовать значительное преимущество, и встреча закончилась вничью.
Венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт играл чёрными фигурами с норвежцем Арьяном Тари и оказался сильнее его. Эта победа позволила венгру возглавить турнирную гонку.
Положение после 1-го тура:
1. Рихард Раппорт — 3
2. Магнус Карлсен — 1,5
3. Алиреза Фируджа — 1
4-5. Ян Непомнящий, Сергей Карякин — по 0 (0)
6. Арьян Тари — 0 (1).
Во втором туре Непомнящий сыграет с Фируджей, Карлсен — с Тари, а Карякину будет противостоять Раппорт.
На данном турнире за победу в основное время начисляется 3 очка. В случае ничьей играется партия «Армагеддон», где победитель получает 1,5 очка, а проигравший — 1 очко.
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