Венгр Раппорт лидирует после первого тура на шахматном турнире в Ставангере

В Ставангере (Норвегия) прошёл первый тур супертурнира Altibox Norway Chess. Российское дерби Ян Непомнящий — Сергей Карякин перенесено на субботу, 11 сентября.

Французский, ранее иранский гроссмейстер Алиреза Фируджа и норвежец Магнус Карлсен сделали ничью, поэтому, согласно регламенту, сыграли партию «Армагеддон». Фируджа не смог реализовать значительное преимущество, и встреча закончилась вничью.



Венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт играл чёрными фигурами с норвежцем Арьяном Тари и оказался сильнее его. Эта победа позволила венгру возглавить турнирную гонку.

Положение после 1-го тура:



1. Рихард Раппорт — 3

2. Магнус Карлсен — 1,5

3. Алиреза Фируджа — 1

4-5. Ян Непомнящий, Сергей Карякин — по 0 (0)

6. Арьян Тари — 0 (1).



Во втором туре Непомнящий сыграет с Фируджей, Карлсен — с Тари, а Карякину будет противостоять Раппорт.



На данном турнире за победу в основное время начисляется 3 очка. В случае ничьей играется партия «Армагеддон», где победитель получает 1,5 очка, а проигравший — 1 очко.