«Когда твой хозяин — идиот». Юлия Ефимова показала фото с собакой

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках спортсменка изображена со своей собакой.

«Когда твой хозяин — идиот. Но ты всё равно его любишь», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

На прошедших летних Олимпийских играх в Токио Юлия осталась без медалей. Ефимова не прошла отбор на 200-метровке брассом и выступила лишь на дистанции вдвое короче, став пятой.

Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые).