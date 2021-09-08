Поздняков: обсудим с главой Татарстана заявку Казани на проведение Олимпийских игр-2036

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что обсудит с главой республики Татарстан заявку Казани на проведение летней Олимпиады-2036.

«То, что сейчас ведутся активно разговоры о заявке на проведение Олимпийских игр в разных регионах нашей страны, — это уже само по себе является очень позитивным и хорошим фактом, который говорит о том, что в нашей стране регионы готовы проводить крупные форумы, которыми являются Олимпийские игры. Я всегда к этому отношусь положительно, так же как и положительно относятся многие наши зарубежные коллеги. В России умеют, могут и любят проводить большие крупные соревнования, поэтому уже факт, что об этом ведутся разговоры, является очень важным. А что касается непосредственно заявки Татарстана, то сегодня у меня будет встреча с главой республики, мы это обсудим», — приводит слова Позднякова ТАСС.