Винер-Усманова объявила об отзыве из техкома FIG россиянки — участницы скандала с Ашрам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объявила, что Наталья Кузьмина покинет должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике.

«Мы её выдвинули, но теперь отзываем. Замены тоже не будет. Лучше вообще не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы и правила», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

На Олимпиаде-2020 в Токио израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой технический комитет FIG заявил, что не нашёл в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.