Восемь тхэквондисток покинули Афганистан и получили визы беженцев в Австралии

Восемь членов женской национальной сборной Афганистана по тхэквондо получили визы беженцев в Австралии. Спортсменки покинули страну из-за возвращения к власти Талибана (запрещённая в России террористическая организация), который верит в законы шариата и резко ограничивает свободы женщин.
После закрытия аэропорта в Кабуле афганским тхэквондисткам удалось пересечь границу Пакистана, и сейчас за ними присматривают пакистанские и австралийские власти.
«Эти женщины поступили очень храбро и, несмотря на очевидную опасность, с которой они могли столкнуться, если бы их поймали, они медленно продвигались к границе с огромной решимостью и удивительной стойкостью», — приводит слова главы Союза тхэквондо Океании Джона Коцифаса Inside the Games.
Ранее Австралия также выдала статус беженцев афганским паралимпийцам Закии Худадади и Хоссейну Расули, выступавшим на Играх в Токио.
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