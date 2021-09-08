Брейк-данс включён в программу Европейских игр — 2023

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) объявили о включении брейк-данса в программу III Европейских игр, которые пройдут в Польше в 2023 году. В соревнованиях выступят 32 человека — 16 юношей и 16 девушек. Они поспорят за медали в формате дуэлей «один на один», сообщает пресс-служба ОКР.



Ранее брейк-данс был включён в программу юношеских Олимпийских игр. В дебютных соревнованиях, которые состоялись в 2018 году в Буэнос-Айресе, победу одержал россиянин Сергей Чернышев. Затем брейкинг вошёл в программу Олимпийских игр — впервые он будет представлен в Париже-2024. Таким образом, Европейские игры станут для лучших спортсменов континента отличным трамплином на пути к главному старту.

Брейкинг стал 22-м видом спорта, вошедшим в программу III Европейских игр. Ранее в неё были включены настольный теннис, бадминтон, современное пятиборье, дзюдо (командный турнир), тхэквондо, гребной слалом, карате, пляжный гандбол, бокс, стрельба из лука, тайский бокс, стрелковый спорт, триатлон, скалолазание, велоспорт, баскетбол 3х3, настольный теннис, падел, текбол, прыжки на лыжах с трамплина, пляжный футбол и кикбоксинг.

В большинстве видов олимпийской программы на Европейских играх планируется разыграть лицензии или рейтинговые очки, влияющие на квалификацию спортсменов на Игры-2024 в Париже.