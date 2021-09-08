Мария Ласицкене: прыжки со зрителями — это фантастика!

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене прокомментировала победу в финале Бриллиантовой лиги в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Ласицкене выиграла с результатом 2,05 метра, что является лучшим результатом сезона в мире и рекордом соревнований.

«Это невероятное ощущение. Прыжки со зрителями — это фантастика! Большое спасибо, что сделали это возможным. Очень довольна результатами соревнований, мне так повезло здесь, в Швейцарии. Стадион здесь сложный и фантастический одновременно — сложный из-за разбега, а фантастический — из-за зрителей. Тем не менее, перед некоторыми попытками я просила их успокоиться, потому что мне нужно было сконцентрироваться. Этот сезон был действительно фантастическим», — приводит слова Ласицкене пресс-служба соревнований.