Мария Ласицкене: прыжки со зрителями — это фантастика!

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене прокомментировала победу в финале Бриллиантовой лиги в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Ласицкене выиграла с результатом 2,05 метра, что является лучшим результатом сезона в мире и рекордом соревнований.
«Это невероятное ощущение. Прыжки со зрителями — это фантастика! Большое спасибо, что сделали это возможным. Очень довольна результатами соревнований, мне так повезло здесь, в Швейцарии. Стадион здесь сложный и фантастический одновременно — сложный из-за разбега, а фантастический — из-за зрителей. Тем не менее, перед некоторыми попытками я просила их успокоиться, потому что мне нужно было сконцентрироваться. Этот сезон был действительно фантастическим», — приводит слова Ласицкене пресс-служба соревнований.
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