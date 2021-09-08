Непомнящий победил Фируджу во втором туре шахматного супертурнира в Ставангере

В Ставангере (Норвегия) состоялся второй тур супертурнира Altibox Norway Chess. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий одержали победы над соперниками. Карлсен обыграл соотечественника Арьяна Тари, Непомнящий взял верх над представителем Франции Алирезой Фируджей. Россиянин Сергей Карякин уступил Рихарду Раппорту из Венгрии.

По правилам турнира за победу в основное время начисляется 3 очка. Если партия завершается ничьей, проводится армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, а проигравший — 1 очко. Именно так были одержаны все победы во втором туре.

После двух туров лидирует Раппорт, в активе которого 4,5 очка. 3 балла набрал Карлсен, 2 — Фируджа. В активе Непомнящего — полтора очка, Карякин и Тари набрали по 1 очку.

Напомним, для Карякина и Непомнящего это были первые партии на турнире. Так как Ян из-за трудностей с визой не смог вовремя прибыть в Ставангер, его партию с соотечественником перенесли на выходной день 11 сентября.