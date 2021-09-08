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Определился соперник российских волейболистов в 1/8 финала чемпионата Европы

Определился соперник российских волейболистов в 1/8 финала чемпионата Европы
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По завершении всех матчей группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд определился соперник сборной России в 1/8 финала.

Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали четыре победы в пяти матчах и заняли второе место в группе С, набрав 11 очков. В стартовом матче группового этапа россияне уступили сборной Турции со счётом 1:3. В следующем поединке на тай-брейке одолели команду Нидерландов (3:2), а затем уверенно обыграли сборные Финляндии (3:1), Испании (3:1) и Северной Македонии (3:0).

По регламенту команда, занявшая второе место в группе С, в 1/8 финала встречается с командой, ставшей третьей в группе А. Это место досталось сборной Украины, которая одержала три победы в пяти матчах и набрала 7 очков.

Матч между сборными России и Украины пройдёт в субботу, 11 сентября, в Гданьске (Польша).

Чемпионат Европы проходит в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем турнира является команда Сербии.

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