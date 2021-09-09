Колесниченко: политически более правильно периодически отдавать медаль кому-то другому

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко рассказала, почему спортсменки сборной России на последнем чемпионате мира не выступали в хайлайте.
«Потому что не хватает времени на то, чтобы отрабатывать ещё одну программу. А кроме того, как мне кажется, политически более правильно периодически отдавать медаль кому-то другому.
Чтобы не получилось, как с художественной гимнастикой на Играх в Токио? Мне сложно судить о той ситуации, поэтому комментировать не берусь. В нашем случае первостепенная причина всё же в том, что мы сами не готовы браться за столь большое количество программ. Позиция лидеров в этом плане сильно обязывает: любое выступление — это большая ответственность. Поэтому, думаю, хайлайт немножко подождёт», — приводит слова Колесниченко RT.
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