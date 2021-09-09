Магнус Карлсен показал, благодаря чему сохраняет остроту ума

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Он сообщил, что поддерживает форму благодаря плаванию на открытом воздухе.
«Повседневные процедуры. Помогает сохранять остроту ума», — написал Карлсен.
Пост доступен в «инстаграме» Магнуса Карлсена
На минувшей неделе Карлсен стал победителем шахматного онлайн-турнира Aimchess US Rapid. Норвежец выиграл у россиянина Владислава Артемьева оба финальных матча: первый со счётом 2,5:1,5, второй — 2,5:0,5.
Вчера, 8 сентября, во втором туре супертурнира Altibox Norway Chess в Ставангере Карлсен обыграл соотечественника Арьяна Тари. Магнус занимает второе место, лидирует Рихард Раппорт из Венгрии. Участие в турнире принимают россияне Ян Непомнящий и Сергей Карякин.
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