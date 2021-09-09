Президент FINA выступил за появление смешанных дуэтов в синхронном плавании на ОИ

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что соревнования смешанных дуэтов в синхронном плавании должны войти в программу Олимпийских игр.

«Микс-дуэты в будущем обязательно должны быть в программе Олимпийских игр. Эта дисциплина есть на всех наших официальных соревнованиях, это зрелищный вид программы. Мы считаем, что он должен быть на Олимпийских играх. Мы делаем всё для этого.

Когда это может произойти? Хотелось бы, чтобы как можно раньше. Но такая работа ведётся», — приводит слова чиновника ТАСС.

На Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония) в синхронном плавании были разыграны два комплекта наград. В обоих случаях золотые медали завоевали представительницы России.