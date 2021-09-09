На Украине отреагировали на предстоящую встречу с Россией в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился мнением о предстоящем матче с Россией в 1/8 финала чемпионата Европы среди мужских команд.
«Как уже известно, в 1/8 мы наткнулись на Россию. Сборную, которая не нуждается в лишних представлениях, и серебро на последней Олимпиаде ярко свидетельствует о её силе.
С другой стороны, никогда ранее мы с русскими не встречались, поэтому сейчас, на мой взгляд, огромное значение в матче будет играть характер игроков, их вера в собственные силы, креативный кураж и тактическая дисциплинированность.
Итак, всё будет прежде всего зависеть от наших волейболистов. Им просто стоит абсолютно не обращать внимания, кто находится по другую сторону сетки: есть Россия – значит, Россия. И всё. Повторяю: слабых здесь нет. Тем более в плей-офф.
Итак, подопечным Угиса Крастиньша необходимо сконцентрироваться прежде всего на собственных действиях. 9 сентября утром наша сборная улетает в Гданьск, где 11 сентября на местной «Эрго-Арене» проведёт поединок 1/8 финала с Россией. Он начнётся в 18:30. Похоже, там будет очень жарко», – приводит слова Мельника пресс-служба федерации волейбола Украины.
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