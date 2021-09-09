Сидорова победила в финале Бриллиантовой лиги, установив рекорд сезона

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала победителем финального этапа Бриллиантовой лиги, который проходит в Лозанне (Швейцария). Она установила новый личный рекорд, рекорд соревнований и сезона.

Сидоровой с третьей попытки покорилась высота 5,01 м, что является её лучшим результатом в карьере и лучшим результатом сезона.

Второе место заняла Катерина Стефаниди из Греции, которая взяла высоту 4,77 м, третьей стала представительница Словении Тина Шутей с результатом 4,67 м.

Напомним, россиянка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в финале соревнований в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио (Япония). В четвёртом прыжке с первой попытки Сидорова взяла высоту 4,85 м.

Мировой рекорд в прыжках с шестом среди женщин удерживает россиянка Елена Исинбаева. В 2009 году она взяла высоту 5,06 м на турнире в Цюрихе.