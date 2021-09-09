Российские шахматисты одержали ещё три победы на онлайн-олимпиаде

Шахматисты сборной России одержали три победы во второй соревновательный день онлайн-олимпиады. Россияне несли поражения командам Парагвая, Израиля и Аргентины.
В матче со сборной Парагвая россияне одержали победу со счётом 4,5-1,5. Володар Мурзин, Валентина Гунина, Лея Гарифуллина и Владимир Федосеев одержали победы в своих партиях. Екатерина Лагно сыграла вничью с Дженнифер Перес Родригес, а Александр Грищук уступил Гильермо Веласкесу.
Матч со сборной Израиля завершился со счётом 5-1 в пользу россиян. Лагно, Гунина, Гарифуллина и Федосеев свои партии выиграли, Грищук и Андрей Есипенко разошлись миром с соперниками.
Встреча Россия – Аргентина завершилась со счётом 6-0. Победы одержали Полина Шувалова, Даниил Дубов, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Андрей Есипенко и Владислав Артемьев.
Онлайн-олимпиада проходит до 15 сентября. 40 команд разделены на четыре группы. По две лучшие сборные каждой группы выходят в плей-офф. Накануне россияне обыграли команды Украины, Германии и Чехии и с шестью победами в активе лидируют в своей подгруппе.
- 9 сентября 2021
-
21:49
-
20:32
-
18:21
-
15:50
-
14:02
-
13:22
-
11:43
-
10:54
-
09:16
-
08:50
-
08:48
-
08:20
-
00:40
-
00:30
- 8 сентября 2021
-
23:46
-
23:24
-
23:11
-
21:29
-
21:14
-
20:40
-
20:13
-
18:27
-
18:09
-
17:31
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
12:45
-
10:28
-
10:23
- 7 сентября 2021
-
23:06
-
20:39
-
19:25
-
19:01
-
18:21