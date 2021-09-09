Российские шахматисты одержали ещё три победы на онлайн-олимпиаде

Шахматисты сборной России одержали три победы во второй соревновательный день онлайн-олимпиады. Россияне несли поражения командам Парагвая, Израиля и Аргентины.

В матче со сборной Парагвая россияне одержали победу со счётом 4,5-1,5. Володар Мурзин, Валентина Гунина, Лея Гарифуллина и Владимир Федосеев одержали победы в своих партиях. Екатерина Лагно сыграла вничью с Дженнифер Перес Родригес, а Александр Грищук уступил Гильермо Веласкесу.

Матч со сборной Израиля завершился со счётом 5-1 в пользу россиян. Лагно, Гунина, Гарифуллина и Федосеев свои партии выиграли, Грищук и Андрей Есипенко разошлись миром с соперниками.

Встреча Россия – Аргентина завершилась со счётом 6-0. Победы одержали Полина Шувалова, Даниил Дубов, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Андрей Есипенко и Владислав Артемьев.

Онлайн-олимпиада проходит до 15 сентября. 40 команд разделены на четыре группы. По две лучшие сборные каждой группы выходят в плей-офф. Накануне россияне обыграли команды Украины, Германии и Чехии и с шестью победами в активе лидируют в своей подгруппе.