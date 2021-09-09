Непомнящий и Карякин выиграли армагеддон на супертурнире в Ставангере

В Ставангере (Норвегия) состоялся третий тур супертурнира Altibox Norway Chess. По правилам соревнований за победу в основное время начисляется 3 очка. В случае ничьей играется партия армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, а проигравший — 1 очко.

Все три поединка третьего тура завершились вничью, и исход противостояния решала «партия смерти». Россиянин Ян Непомнящий обыграл норвежца Арьяна Тари. Сергей Карякин нанёс поражение представителю Франции Алирезе Фирудже. Норвежец Магнус Карлсен оказался сильнее венгра Рихарда Раппорта.

Положение после третьего тура



1. Р.Раппорт — 5,5.

2. М.Карлсен – 4,5.

3-4. А.Фируджа, Я.Непомнящий – по 3.

5. С.Карякин – 2,5.

6. А.Тари — 2.

Напомним, россияне имеют в запасе одну партию, так как Непомнящий не сумел вовремя прибыть на турнир из-за проблем с визой. Матч будет сыгран в выходной, 11 сентября.