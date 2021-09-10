Муж Ласицкене призвал не раздувать скандал из-за фото Марии с Могучих

Журналист и комментатор Владас Ласицкас попросил СМИ не раздувать новый скандал из-за снимка, на котором изображены все участницы финала Бриллиантовой лиги, включая его супругу, олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене, и украинку Ярославу Могучих. Также на фото можно заметить и ещё одну украинку, Ирину Геращенко, однако ранее СМИ успели объявить, что Ласицкене снова обнимает Могучих.
«Рука Марии, обнимающая Ярославу» — это рука Николы (Макдермотт. – Прим. «Чемпионата»). Камила Лицвинко (на переднем плане) завершает карьеру и сфотографировалась со всеми девочками. Не разжигайте на пустом месте», — написал Ласицкас на своей странице в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице Элинор Паттерсон в «Инстаграме».
Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации в СМИ снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.
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