Мария Ласицкене рассказала, когда завершит сезон

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене после победы в финале Бриллиантовой лиги подвела итоги непросто складывавшегося для неё сезона.
«Это действительно невероятно сложный сезон, и при этом он особенный, фантастический. Много сил и энергии было потрачено, чтобы выступать успешно. После травмы было непростое восстановление. Но я чётко понимала, что хочу вернуться на высокий уровень, чтобы бороться с девочками в условиях жесточайшей конкуренции. Было много времени потеряно, много стартов пропустила, у меня пропала соревновательная практика, напрыганность. Это очень сильно повлияло на технику. Мы с Геннадием Гариковичем очень ждали, когда же начнутся международные старты, чтобы показывать высокие результаты. Мы это сделали, и я очень горжусь нашей работой.
Почему в финале Бриллиантовой лиги снова была нервотрёпка – 1,96 с третьей попытки? Если коротко, то это сказалась нехватка соревновательной практики. Понимаю, насколько это нервно, представляю, как все переживают, когда смотрят эти попытки. Очень благодарна Геннадию Гариковичу. Я видела, что он сидел на трибуне спокойный и уверенный. И это тоже не дало мне раскиснуть. Мысль только одна: надо взять любой ценой, нельзя же так позориться (смеётся). Я понимала, что могу взять, сконцентрировалась на этом и том, что больше не хочу попадать в такую ситуацию.
Какие дальнейшие планы? Заключительный старт сезона в Берлине 12 сентября, а потом отпуск», — приводит слова Ласицкене пресс-служба ВФЛА.
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