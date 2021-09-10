Домингес лидирует перед заключительным днём на турнире Champions Showdown в Сент-Луисе

Американский шахматист Леньер Домингес лидирует перед последним днём на шахматном турнире по рапиду Champions Showdown в Сент-Луисе (США).

В четверг Домингес оказался сильнее россиянин Петра Свидлера, представителя Азербайджана Шахрияра Мамедьярова и своего соотечественника Хикару Накамуру.

По итогу шести туров Домингес занимает первое место с результатом 4,5 балла. На втором месте расположился американец Фабиано Каруана (4 очка). Далее следуют россиянин Гарри Каспаров, американец Сэм Шенкленд и француз Максим Вашье-Лаграв. У всех по 3,5 балла. У Уэсли Со 3 балла. Шахрияр Мамедьяров и Левон Аронян из Армении имеют по 2,5 балла. 9-10 место делят Пётр Свидлер и Хикару Накамура (по 1,5 балла).

Партии заключительного пройдут 10 сентября.