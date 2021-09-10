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Даниил Шишкарёв прокомментировал решение вернуться в «Чеховские медведи»

Даниил Шишкарёв прокомментировал решение вернуться в «Чеховские медведи»
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Правый крайний сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв, который расторг контракт с венгерским «Веспремом», прокомментировал решение вернуться в «Чеховские медведи».

«Чувствую в себе силы, есть мотивация выступать на высоком уровне. Но приезд в «Чеховские медведи» – это не шаг назад. Я хотел ещё поиграть на европейской арене. Конечно, Евролига уступает Лиге чемпионов по составу и накалу, но это тоже еврокубковые матчи, что для меня является немаловажной составляющей.

До того я на протяжении 11 сезонов участвовал в Лиге чемпионов. Прерывался только на год – как раз тогда, когда был кризис в «Чеховских медведях». Если честно, пока не могу представить себя вне европейских турниров. Настолько нравятся эти ощущения, этот адреналин. Очень доволен переходом в «Чеховские медведи» – прежде всего из-за участия в Евролиге», — цитирует Шишкарёва «Гандбол. Быстрый центр».

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