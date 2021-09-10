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Глава Международной федерации гандбола рассказал, может ли Россия принять чемпионат мира

Глава Международной федерации гандбола рассказал, может ли Россия принять чемпионат мира
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Президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа ответил на вопрос о том, может ли Россия принять чемпионат мира.

«За последние 10 лет Россия провела два мировых первенства: юношеское и молодёжное – в классическом гандболе и одно в пляжном гандболе. Я считаю, что у вас лучшие условия для организации чемпионата мира: федерация очень активна, президент горит гандболом, он понимает, как всё работает, и хорошо со всем справляется. Это одна из причин, почему я рад быть в России.

Кстати, это вообще особенная для меня страна. Ведь моя жена балерина, и она училась здесь 13 лет, выступала в Большом театре! Я приезжал сюда много раз и уверен, что буду приезжать ещё», — цитирует Мустафу официальный сайт ФГР со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

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