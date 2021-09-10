Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Владимир Путин: решения CAS по России — политические. Но их надо выполнять

Владимир Путин: решения CAS по России — политические. Но их надо выполнять
Комментарии

Президент России Владимир Путин заявил о политической окраске решений Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении России. Напомним, российские спортсмены не могут выступать под своим флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

«При обсуждении предстоящих крупных спортивных соревнований, событий неизбежно возникают вопросы участия в них российских атлетов. И здесь, конечно, не хочется сейчас вдаваться в детали, но очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять.

И к январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров», — приводит слова Путина «Р-Спорт».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021