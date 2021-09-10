«Теперь я спокойна». Елена Исинбаева отреагировала на победу Анжелики Сидоровой

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева прокомментировала победу Анжелики Сидоровой в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе с результатом 5,01 м.

«Друзья, прекрасная новость прилетела из Цюриха! Наша красавица, наш боец, наша целеустремлённая и уверенная Анжелика Сидорова выиграла Бриллиантовую лигу с суперрезультатом 5,01. Эта хрупкая, но сильная девушка вписала своё имя в историю женских прыжков с шестом, став 4-й в мире, кто преодолел рубеж 5 метров.

⠀

Я счастлива, что Анжелика присоединилась ко мне в клубе 5-метровичек. Теперь я спокойна, теперь я уверена, лидерство в этой дисциплине Анжелика не отдаст! Было честью соревноваться с ней в одном секторе!

⠀

Спасибо за сезон, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене. Браво, девочки!» — написала Исинбаева.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой