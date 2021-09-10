Московский Марафон — 2021 отменён

В 2021 году традиционный массовый забег Московский Марафон не состоится. Мероприятие проводится с 2013 года и собирает десятки тысяч участников со всего мира. Маршрут проходит по центральным улицам Москвы.
«К большому сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией город вынужден не проводить массовые мероприятия. На протяжении всего сезона мы боремся за каждый наш старт и делаем всё возможное, чтобы запланированные забеги состоялись. Но мы живём в ситуации, когда обстоятельства могут меняться каждый день. Эти изменения касаются не только спорта, но и нашей повседневной жизни. Команда Бегового сообщества готовила для вас масштабный спортивный праздник, но в этом году он не состоится. Мы разделяем чувства и эмоции каждого бегуна, понимая, какой большой путь стоит за подготовкой. Спасибо всем, кто оказывает нам поддержку и с пониманием относится к событиям, которые происходят в данный момент. Мы с надеждой смотрим на проведение всех мероприятий, запланированных до конца года, и будем счастливы встретиться с вами на старте», — прокомментировал отмену основатель Бегового сообщества и директор Московского Марафона Дмитрий Тарасов.
Фото можно посмотреть на странице Московского Марафона в «Инстаграме».
О новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат дополнительно.
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