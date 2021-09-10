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Вслед за Казанью фестиваль «Мир спорта» пройдёт в Ульяновске

Вслед за Казанью фестиваль «Мир спорта» пройдёт в Ульяновске
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В рамках открытого спортивного фестиваля «Мир спорта», который развернётся в Ульяновске 12 сентября, фигуристка Ирина Роднина поделится секретами мастерства, навыками, ответит на вопросы и проведёт автограф-сессию.

Помимо встречи с известной фигуристкой, программа мероприятия более чем насыщенная: посетителей ожидает более 20 активностей. Гости фестиваля смогут опробовать инновационные тренажёры, которые применяются в большом спорте. Каждый сможет поиграть в футбольную панну, текбол, сразиться на бамбуковых мечах, сфотографироваться на реальной скамейке запасных и сдать нормативы ГТО. Всё это многообразие дополнят лекции и квесты с призами.

Важно, что на площадке мероприятия будут присутствовать представители ведущих спортивных школ города. Дети и родители смогут пообщаться с тренерами, пройти предварительное собеседование и даже записаться в секцию прямо на месте.

Площадки фестиваля откроются на центральной городской площади Ленина. Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

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