Анжелика Сидорова: карьера подходит к завершению, хочу увидеть флаг и услышать гимн

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 российская легкоатлетка Анжелика Сидорова прокомментировала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом в финале Бриллиантовой лиги.
Сидорова впервые в карьере взяла высоту в 5,01 метра, показав лучший результат сезона в мире.
«Есть хронические вещи, после Игр было тяжело, но в целом ничего страшного, для перестраховки тейпы были. Как оценю сезон? На 9,9. Огорчение после Игр стёрлось вчера, я довольна. На Олимпиаде я сделала всё, что могла.
Сейчас закончим сезон, отдохну, постараюсь ещё порадовать высокими результатами, ближайший год, может быть, что-то получится показать. В секторе чувствовала, что что-то получается, потом всё легче и легче. Первые прыжки были тяжелее, чем на более больших высотах.
Когда вернутся флаг и гимн у российских атлетов? Хочу, чтобы ещё удалось выступить под российским флагом. Карьера подходит к завершению, хочу увидеть флаг и услышать гимн, пробежаться по стадиону», — приводит слова Сидоровой «Матч ТВ».
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