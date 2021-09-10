Илья Иванюк: понимаю, что не надо было перед Олимпиадой показывать высокие результаты

Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в прыжках в высоту Илья Иванюк рассказал, почему неудачно выступил на Олимпийских играх — 2020. Иванюк с результатом 2,30 метра стал девятым.
«Сам сезон для меня сложился очень неплохо, я считаю, что было только два относительно провальных старта — это этап Бриллиантовой лиги в Монако, где я прыгнул 2,25 и старт на 2,27 в Польше. Остальные соревнования я провёл очень ровно, везде брал 2,30 и выше. Это мой самый успешный сезон в плане результатов, к сожалению, не получилось реализоваться на Олимпийских играх, но тому есть своё объяснение и есть над чем подумать, чтобы не повторять ошибки. Сейчас понимаю, что не надо было перед Олимпиадой показывать такие высокие результаты.
Чем выше результат, тем больше ответственности и шансов, что вылезет какая-нибудь хроническая болячка, что и произошло со мной после Монако. На одной из тренировок воспалилась передняя крестообразная связка. В 2018 году у меня был частичный надрыв крестообразной связки, операцию не делал, закачивал её постоянно и продолжал тренироваться и выступать, а она напомнила о себе как раз перед Олимпиадой. Так бывает. Сейчас уже займусь этим вплотную», — приводит слова Иванюка пресс-служба ВФЛА.
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